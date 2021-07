REGIONE. SANITÀ. Direzione Assistenziale, dai sindacati dei medici pregiudizi basati su anacronistiche posizioni conservative e corporative. La nostra sanità necessita di innovazioni e del coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie

Condividi l'articolo









Siamo sorpresi e sbigottiti dalla lettura del comunicato diffuso ieri da diverse sigle mediche in merito

all’istituzione della Direzione Assistenziale nelle Aziende sanitarie della nostra Regione.

Tanti sono evidentemente i pregiudizi basati su anacronistiche posizioni conservative e corporative,

quando ormai è chiaro, da tempo, che la nostra sanità ha necessità di innovazioni e del pieno e totale

coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie.

CGIL, CISL e UIL rivendicano il percorso di istituzione della Direzione Assistenziale e sostengono ogni

azione tesa a favorire la maggiore integrazione tra professionisti, tra servizi ospedalieri e territorio

con la ferma convinzione che ciò non rappresenti un depotenziamento delle restanti figure

manageriali o crei conflitti tra le professioni sanitarie.

Appropriatezza dei percorsi, politiche di governo dei costi e gestione ottimale delle risorse ad

esclusivo vantaggio dei cittadini si ottengono infatti con il contributo e il giusto riconoscimento nei

confronti di tutti; medici, infermieri, tecnici sanitari, della prevenzione e riabilitazione, impiegati

amministrativi.

Ciò che interessa alla stragrande maggioranza degli operatori e influenza la riuscita di importanti

riorganizzazioni – che sempre di più, a nostro avviso, devono mettere al centro esclusivamente i

bisogni della persona -, è la possibilità di vedere valorizzato il proprio ruolo e il proprio lavoro.

Trasformazioni organizzative orientate a corrispondere agli attuali bisogni, presa in carico delle

cronicità, indiscutibile aumento delle responsabilità, necessitano di investimenti importanti,

sapendo che il sistema sanitario è forse il settore lavorativo più ricco di professioni e lavori nel nostro

Paese.

Invitiamo pertanto tutti coloro che dovrebbero avere a cuore il nostro SSN alla consapevolezza che

sempre di più i nuovi modelli dovranno essere fondati su risposte multiprofessionali alle quali vanno

garantiti nuovi e coerenti modelli organizzativi, contesto nel quale si inserisce la Direzione

Assistenziale.

Infine, proprio per il valore che CGIL, CISL e UIL hanno per il lavoro di TUTTE le professioni e per i

servizi ai cittadini, ricordiamo a coloro che oggi parlano di “manovre politiche e poltronifici” che

grazie al patto per il lavoro e all’accordo quadro sottoscritto a dicembre del 2017 da CGIL CISL e UIL

e Regione Emilia-Romagna si sono potuti stabilizzare migliaia di professionisti tra i quali oltre 1700

medici. A dimostrazione che, quando si lavora per unire, si possono ottenere importanti risultati.

CGIL CISL UIL Emilia-Romagna