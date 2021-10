REGIONE. Scossa di terremoto nelle Marche: traffico sospeso sulla linea ferroviaria Adriatica per verifiche tecniche

Condividi l'articolo









Il traffico è ancora sospeso per verifiche tecniche sulla linea ferroviaria a seguito di un evento sismico tra Cattolica e Senigallia.

La riattivazione al momento è prevista da Rete Ferroviaria Italiana alle ore 18:00.

Attivi il servizio sostitutivo con bus tra Ancona e Rimini e il servizio di smart caring.

Scossa di terremoto nelle Marche, proprio alla vigilia del sisma del 2016 . Si è verificata alle 12.53 con magnitudo di 4.3, a 38 km di profondità, con epicentro in provincia di Pesaro Urbino.

In via precauzionale, il traffico ferroviario è sospeso per verifiche tecniche per consentire la regolare ripresa.

Treni direttamente coinvolti

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)

• FA 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54)

• FA 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54)

• FA 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46)

• FB 8816 Lecce (7:06) – Venezia Santa Lucia (16:08)

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) – Trieste Centrale (20:15)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) – Lecce (20:30)

• RV 3911 Piacenza (8:49) – Ancona (13:53)

• RV 4152 Roma Termini (9:28) – Ancona (13:45)

• RV 3915 Piacenza (9:49) – Ancona (14:50)

• RV 3917 Piacenza (10:49) – Ancona (15:16)

• RV 3918 Ancona (12:45) – Piacenza (17:10)

• RV 4155 Ancona (13:50) – Roma Termini (18:00)

• R 23845 Civitanova (11:45) – Macerata (12:25)

• R 23849 Ancona (12:05) – Fabriano (14:40)

• R 23854 Fabriano (12:20) – Civitanova (14:25)

• R 23847 Macerata (12:30) – Fabriano (14:00)

• R 19803 Ancona (12:50) – Orte (16:37)

• R 19806 Fabriano (12:54) – Ancona (14:10)

• R 23855 Ancona (12:55) – Fabriano (15:20)

• R 23856 Fabriano (13:08) – Ancona (15:45)

• R 19807 Ancona (13:10) – Jesi (13:35)

• R 4236 Ancona (13:15) – Pesaro (14:15)

• R 19812 Fabriano (13:40) – Ancona (14:55)

• R 4238 Ancona (13:45) – Rimini (15:05)

• R 19809 Ancona (14:30) – Fabriano (15:46)

Treno cancellato

• R 19810 Jesi (13:48) – Ancona (14:18)