Il programma “La Salute di Tutti – Buone prassi per sostenere i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini appartenenti alle categorie fragili e favorire l’equità in sanità” presentato da Ausl Romagna, è stato ricompreso nel bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale. Sono dunque 32 i posti disponibili per Ausl Romagna, nelle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.