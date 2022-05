REGIONE. SESSIONE EUROPEA, MONTEVECCHI (LEGA): “BONACCINI FA AUTOCRITICA PER GLI SCARSI AIUTI ALLA NATALITA’: VEDREMO IL SUO VOTO SUL PROGETTO DI LEGGE DELLA LEGA”

Condividi l'articolo

BOLOGNA, 11 MAG – “Aspettiamo la Giunta Bonaccini al varco sul tema delle politiche a favore della natalità”. Così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, che spiega: “Registro con favore il fatto che Bonaccini abbia fatto autocritica in aula dicendo che l’Europa purtroppo non fa più figli”.

“Mi auguro – ha detto Bonaccini questa mattina nel corso dell’aula sulla Sessione Europea – un Paese e un’Europa che guardi al tema delle politiche per la famiglia. Ho sempre detto che mi sento un uomo di sinistra e che la sinistra su questo una qualche responsabilità nel dibattito di questi decenni ce l’ha in questo Paese, perché ne ha sempre parlato troppo poco”.

“Bene, come dargli torto – ha aggiunto Montevecchi – Adesso però dalle parole bisogna passare ai fatti, Bonaccini dovrà rispondere concretamente delle sue parole. Nelle prossime settimane – ha annunciato Montevecchi – porterò il mio Progetto di Legge sul sostegno alla natalità in Commissione. La prova dei fatti, come sapete, si vede solo con il voto” ha concluso il leghista.