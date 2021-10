Regione. Sono ormai tantissimi: sospesi dal lavoro in 166 del personale sanitario che si sono rifiutati di vaccinarsi

Condividi l'articolo









Sono ormai tantissimi: sospesi dal lavoro in 166 del personale sanitario che si sono rifiutati di vaccinarsi, secondo quanto comunicato dall’Ausl Romagna. In 166, chiamati a scegliere tra il proprio lavoro e la vaccinazione, hanno scelto: e sono stati sospesi. Tra loro risultano 16 medici ospedalieri, 138 del personale sanitario non medico e 16 fra medici di famiglia e operanti in strutture convenzionate.