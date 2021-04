Superato oggi in Regione il milione di dosi di vaccino anti-Covid complessivamente somministrate. Emerge dal portale della stessa Regione Emilia Romagna sulla campagna vaccinale aggiornato in tempo reale. Alle 13 risultano inoculate 1.001.681 dosi, di cui 8.247 oggi. Sul totale delle somministrazioni, 319.756 sono i cittadini che hanno ricevuto due dosi completando l’immunizzazione. In tutta Italia le somministrazioni sono oltre 11 milioni, dunque quasi un decimo è avvenuta in Emilia-Romagna.