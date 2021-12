REGIONE. Trenitalia Tper modifica l’offerta dei treni regionali: previsti bus o altri regionali a partenza ravvicinata

Condividi l'articolo

Colpito dal Covid-19 anche il personale di trasporto ferroviario dell’Emilia-Romagna. A tal proposito, Trenitalia Tper, in accordo con la Regione, rimodula l’offerta dei treni regionali. Fino a domenica 9 gennaio, 75 corse sulle 880 giornaliere saranno sostituite da bus o altri treni regionali a partenza ravvicinata. Sono state scelte, spiega una nota della Regione, le corse a minore frequentazione e con alternative (bus/altro treno regionale) meno penalizzanti. “La tutela della salute è la nostra priorità assoluta – commenta l’assessore regionale a infrastrutture e trasporti, Andrea Corsini – Per questo, considerata l’evoluzione pandemica di questi ultimi giorni, insieme a Trenitalia Tper abbiamo lavorato per trovare un punto di equilibrio al fine di contenere il più possibile i disagi per i viaggiatori e abbiamo previsto bus aggiuntivi che integrino l’offerta e consentano l’utilizzo del trasporto pubblico. Una situazione in evoluzione che monitoriamo costantemente e che, ci auguriamo, possa risolversi al più presto”.