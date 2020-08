Regione Umbria, pronti monitorare arrivi

(ANSA) – PERUGIA, 12 AGO – “La Regione Umbria ha già

predisposto una propria ordinanza finalizzata a monitorare gli

arrivi di soggetti provenienti dalle nazioni più interessate dal

covid e che comunque, pur non limitando gli ingressi, li renda

tracciabili, così da circoscrivere eventuali cluster con

interventi rapidi e mirati”: lo ha annunciato l’assessore

regionale alla Sanità Luca Coletto. Il provvedimento – ha

spiegato – è stato predisposto “nell’attesa di una direttiva

nazionale che, si spera arrivi a breve”.

Coletto ha poi precisato, in una nota della Regione, che i

tempi per l’emanazione dell’ordinanza “sono slittati visto che

il ministro della Salute, Roberto Speranza, in sede di

Conferenza Stato-Regioni ha proposto l’emanazione di una

nazionale, condivisa a stretto giro dalle Regioni stesse”. “Per

privilegiare una questione di omogeneità sul territorio

nazionale – ha aggiunto – la Regione Umbria ha deciso di

condividere la proposta del Governo con l’auspicio che si

concretizzi in tempi rapidi”. (ANSA).



