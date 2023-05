Regione. UTERO IN AFFITTO REATO UNIVERSALE. RACCOLTA FIRME LEGA ON LINE E AI GAZEBO, MORRONE: DONNE E BIMBI NON SONO PRODOTTI IN VENDITA

Bologna, 11 mag. “Donne e bambini non sono prodotti in vendita da supermercato. Bisogna fare molta chiarezza su un tema così strumentalizzato e declinato con più locuzioni, utero in affitto, maternità surrogata ecc, che significano tutte la stessa pratica: l’uso del corpo di una donna come un’incubatrice, donna trasformata quindi in un ‘oggetto di commercio’, e la compravendita di un bambino/oggetto, dopo averne scelto a tavolino le caratteristiche, violando non solo ogni principio etico, ma anche il suo status di soggetto di diritto”.Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, promuovendo sul territorio la campagna della Lega di raccolta firme on line (link: https://legaonline.it/ nouteroinaffitto/ ) e ai gazebo per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per rendere ‘reato universale’ la pratica dell’utero in affitto, uno squallido business miliardario che sfrutta le donne e mercifica i bambini.