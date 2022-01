REGIONE. VACCINAZIONI, SEMPLIFICAZIONE E AVVIO DELL’AUTOTESTING: NUOVE MISURE IN EMILIA-ROMAGNA

Ampliamo ancora la campagna vaccinale, con il via alle terze dosi per 12-15enni e gli over 50 che potranno recarsi in qualsiasi centro vaccinale senza prenotazione. E avviamo nuove procedure – più veloci – per la fine di isolamenti e quarantene, attraverso i test rapidi in farmacia, introducendo anche la novità dell’autotesting. Vogliamo semplificare la vita di chi oggi è costretto a limitazioni a causa del virus e ridurre il carico degli operatori sanitari, che stanno lavorando in maniera straordinaria per arginare anche questa nuova ondata.

Da lunedì, una delle ultime regioni in Italia, anche noi saremo inevitabilmente in zona gialla. Per chi è vaccinato cambia poco o nulla e oggi oltre il 90% degli over 12 in Emilia-Romagna è vaccinato a ciclo completo. Il vaccino resta l’arma più efficace che abbiamo per proteggere la nostra salute e sconfiggere la pandemia. Per questo, continuiamo a chiedere che tutti si vaccinino: per il loro bene e per il bene di tutti.