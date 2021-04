REGIONE. Valter Malosti nominato alla Direzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione di Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale,

composto da Mauro Casadei Turroni Monti, Irene Enriques, Remo Mezzetti, Anna Maria Quarzi,

Maria Grazia Scacchetti, Joan Subirats e presieduto da Giuliano Barbolini, nella seduta odierna ha

nominato, con voto unanime, Valter Malosti alla Direzione dell’Ente per il quadriennio 2021-2024.

A seguito dell’Avviso di selezione aperto dal 18 gennaio, sono pervenute, alla scadenza dell’8

febbraio, 100 domande, di cui risultate non ammissibili 5 per mancanza dei requisiti sostanziali e

11 per carenza dei requisiti specifici previsti all’art. 3 dello stesso Avviso. Sono stati quindi 84 i

candidati ammessi per la cui valutazione il CdA ha nominato una Commissione, composta da

quattro membri di qualificata e riconosciuta competenza: Giacomo Manzoli, Università di Bologna

– Direttore Dipartimento delle Arti, Riccardo Caporali, Università di Bologna – Dipartimento

Filosofia e Comunicazione, Sabina de Tommasi, Organizzatrice teatrale e di eventi, Francesc

Casadesús, Director Grec Festival de Barcelona – Institut de Cultura.

La Commissione, partendo dai 9 criteri elencati all’art. 8 dell’Avviso di selezione ha proceduto ad

una valutazione comparativa dei curricula dei candidati, a conclusione della quale sono risultati 11,

per alcuni ex aequo, quelli che hanno registrato il più elevato grado di corrispondenza

ai parametri selettivi specificati. Questi candidati sono stati invitati, entro il termine di 20 giorni, a

presentare una traccia di progetto triennale per l’Ente, che la stessa Commissione ha poi vagliato,

rilasciando per il Consiglio di Amministrazione un documento di considerazioni e suggerimenti che

ha fornito la base di riferimento, insieme ad alcuni colloqui svolti per ulteriori riflessioni e

conoscenza, nella fase conclusiva della selezione. Con l’occasione, il CdA esprime un sentito

apprezzamento e ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto con impegno,

sollecitudine e competenza, dei cui esiti, riconoscendosi, si è utilmente avvalso per la scelta finale

da compiere.

La nomina si è indirizzata a una figura conosciuta nel panorama teatrale italiano, con solida

esperienza di regista, attore, produttore, programmatore e formatore, attualmente alla direzione del

TPE- Teatro Piemonte Europa Teatro di Rilevante Interesse Culturale, nella convinzione, condivisa

anche con i Soci Fondatori necessari, che Valter Malosti esprima un profilo ben rispondente alla

natura e alle esigenze della Fondazione e alle sue prospettive di sviluppo e innovazione.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie Valter Malosti con un caloroso benvenuto alla Fondazione

ERT e l’augurio di affrontare al meglio, forte del sostegno del CdA e della compagine dei Soci, le

sfide che il Teatro Nazionale ha di fronte per i prossimi anni.

Il CdA ha delegato il Presidente per la contrattualizzazione della nomina che sarà formalizzata nei

prossimi giorni.