Regioni Alpine, impianti sci aperti solo a ospiti di hotel

(ANSA) – VENEZIA, 30 NOV – Le Regioni Veneto, Piemonte, Valle

d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome

di Bolzano e Trento, hanno presentato al Governo una proposta di

mediazione per evitare un completo tracollo del settore

turistico invernale: prevede, in sintesi, la possibilità di

aprire gli impianti di risalita dello sci in occasione delle

prossime festività natalizie per gli ospiti degli alberghi e

delle seconde case. Lo indica una nota sottoscritta dai

rappresentanti delle Regioni e delle Province (ANSA).



