Regioni: E-R, oltre 2 mld fondi Ue programmazione 2021-2027

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 19 NOV – Al via il nuovo ciclo di

programmazione dei Fondi europei per il settennato 2021-2027

assegnati all’Emilia-Romagna. Grazie ai programmi operativi

regionali Fesr-Fondo Europeo Sviluppo Regionale e Fse+-Fondo

sociale Europeo arriveranno nelle casse della Regione oltre 2

miliardi di euro – 1.024.214.641 euro per ciascun fondo per un totale di 2.048.429.283 euro – 780 milioni in più rispetto al

settennato precedente.

In particolare quasi un terzo delle risorse Fesr – 307

milioni – saranno destinate alla lotta al cambiamento climatico,

sostenendo progetti per una economia verde mentre il 50% di

quelle del Fse+ – 502 milioni – andranno direttamente

all’occupazione, a partire da quella giovanile e con

un’attenzione specifica a quella femminile, in considerazione

del prezzo che giovani e donne hanno pagato anche nella

pandemia. Inoltre, almeno il 10% di tutti fondi dovrà coprire

progetti riguardanti i territori più fragili, in particolare

Aree interne e Montagna.

Il via libera dell’Esecutivo regionale al piano di

programmazione è arrivato dopo il confronto con gli Enti Locali

e il partenariato economico-sociale, a partire dai firmatari del

Patto per il Lavoro e per il Clima. Ora inizierà l’iter in

Assemblea legislativa. Una volta completato il percorso, sarà

inviato alla Commissione europea per l’approvazione, prevista

nella prossima primavera ma verrà presentato prima ai vertici

comunitari dalla vicepresidente della Regione, Elly Schlein, in

missione a Bruxelles già nel mese di dicembre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte