Regioni in pressing per le riaperture dall’11 maggio

Le Regioni in pressing sul governo: i governatori chiedono di ripartire subito anche con i negozi. La conferenza delle Regioni riunita in videoconferenza con il ministro ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha approvato un documento “che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 venga totalmente attribuita alle Regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture”, ha fatto sapere il presidente della Liguria Giovanni Toti. Ma Boccia ribadisce che l’ipotesi di differenziazioni regionali sarà possibile solo dal 18 maggio.