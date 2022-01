Regista ucraino arrestato a Napoli, scarcerato in serata

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 20 GEN – La ottava sezione della Corte

d’appello di Napoli ha accolto l’istanza di scarcerazione

presentata dal legale del regista ucraino 40enne Eugene

Lavrenchuk che si trovava nel carcere di Poggioreale, a Napoli,

dallo scorso 17 dicembre.

Lavrenchuk, difeso dall’avvocato Alfonso Tatarano, è stato

trasferito, qualche ora fa in un domicilio segreto, indicato dal

consolato ucraino.

Il regista venne bloccato proprio il 17 dicembre scorso dagli

agenti della Questura partenopea che gli notificarono un ordine

di carcerazione emesso in Russia dove risulta condannato a dieci

anni di reclusione per appropriazione indebita.

Sarà sempre l’ottava sezione della Corte d’appello di Napoli a

pronunciarsi sulla richiesta di estradizione presentata dalla

Russia alla quale Lavrenchuk si è opposto. (ANSA).



