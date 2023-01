Registro Imprese Legno, iscrizioni dal 16 gennaio per l’annualità 2023

Si comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022.

L’iscrizione al RIL per l’anno 2022 ha validità dal momento d’iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore EUTR. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro.

L’iscrizione per l’annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi “commercializzati” nel 2022.

Per consultare l’avviso completo aprire o scaricare il file pdf sottostante.