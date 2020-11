Reja, ancora una promozione, in Nations League B con Albania

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Impresa di Edy Reja, tecnico

specialista in promozioni (quattro in cui ha portato club

italiani dalla B alla A: Brescia nel 1997, Vicenza nel 2000,

Cagliari nel 2004 e Napoli nel 2007). Ora ne ha fatta un’altra

delle sue, trascinando l’Albania alla promozione in Lega B della

Nations League. Decisiva la vittoria per 3-2 sulla Bielorussia

nell’ultima giornata del gruppo 4 di Lega C. Per Reja si tratta

anche di una rivincita personale dopo essere stato ‘dimenticato’

dal calcio italiano, visto che, prima di andare nel 2019 a

sedersi sulla panchina dell’Albania (in passato allenata da

Gianni De Biasi e Christian Panucci), veniva da una pausa di

quasi tre anni. (ANSA).



