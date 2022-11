“Relocation delude”. L’Italia fa asse coi Paesi del Mediterraneo: “A noi l’onere sui migranti”

Condividi l'articolo

Una nota congiunta per denunciare le falle del meccanismo di relocation e spronare l’Unione europea a lavorare per una soluzione comune nell’ambito dell’immigrazione. È quanto hanno fatto Italia, Grecia, Malta e Cipro: sono i quattro Paesi di primo ingresso in Europa, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale e orientale, che devono sostenere “ l’onere più gravoso della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi internazionali e delle norme dell’Ue “.

L’appello alla Ue

Così l’Italia fa asse con i Paesi del Mediterraneo, chiedendo all’Unione europea di promuovere una nuova politica in materia di migrazione e di asilo “ realmente ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità ” e che – tra le altre cose – risulti “ equamente condivisa tra tutti gli Stati membri “. I ministri dell’Interno di Italia, Grecia, Malta e Cipro hanno inoltre espresso la delusione per l’attuale situazione in riferimento al meccanismo di relocation temporaneo e volontario.

I quattro Paesi hanno fatto notare che la dichiarazione politica, approvata il 10 giugno 2022, non ha trovato piena attuazione nella realtà dei fatti: nella nota viene sottolineato che il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti “ rappresenta solamente una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari che abbiamo ricevuto finora nel corso di questo anno “.

Alla base c’è un’ulteriore problematica: il meccanismo viene definito “ lento “. Di conseguenza Italia, Grecia, Malta e Cipro non sono ancora stati del tutto alleviati dall’onere a cui sono esposti ormai in maniera costante. “ Finora solo un esiguo numero di relocation è stato effettuato “, è la lamentela che si legge nelle righe. Ecco perché i quattro Paesi hanno pubblicamente affermato che tutto ciò è “ increscioso e deludente “. Il che risulta ancora più grave poiché la pressione migratoria si fa progressivamente più frequente e questo mette “ a dura prova ” il sistema di asilo e di accoglienza.

La bordata alle Ong

In sostanza Italia, Grecia, Malta e Cipro chiedono un meccanismo di condivisione “ efficace, equo e permanente “. Il messaggio lanciato all’Unione europea è chiaro e può essere così riassunto: i Paesi di primo ingresso non possono essere considerati gli unici punti di sbarco europei possibili per gli immigrati illegali, “ soprattutto quando ciò avviene in modo non coordinato sulla base di una scelta fatta da navi private, che agiscono in totale autonomia rispetto alle autorità statali competenti “.

La bordata è alle Organizzazioni non governative (Ong). Infatti i quattro Paesi hanno annotato che il modo di agire di queste navi private “ non è in linea con lo spirito della cornice giuridica internazionale sulle operazioni di search and rescue, che dovrebbe essere rispettata “. L’invito è quello di rispettare le convenzioni internazionali e le altre norme vigenti.

Anche gli altri Paesi hanno trovato convergenza sulla linea che il nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha espresso fin da subito: “ Ogni Stato deve effettivamente esercitare la giurisdizione e il controllo sulle navi battenti la propria bandiera “. Da qui tutti gli Stati di bandiera sono chiamati ad assumersi “ le loro responsabilità in conformità con i loro obblighi internazionali “.

