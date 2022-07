Renn, “Ci attendono sfide, serve una nuova economia del sapere”

Condividi l'articolo

“Le sfide che attendono il genere umano sono enormi e di difficilissima soluzione. Per affrontarle occorre una preparazione media dei popoli più alta, dunque è fondamentale trasferire sapere nelle persone. Occorre una nuova economia del sapere che permei nella società attraverso strutture dedicate, con una scuola meno settoriale”. Lo ha detto all’ ANSA Jürgen Renn, direttore del Max Planck Institute for the History of Science di Berlino, a Trieste per un convegno e per l’uscita in italiano della sua enciclopedica opera, “L’evoluzione della conoscenza. Dalle origini all’Antropocene” (Carrocci). Bisogna “guardare alla produzione di nuova conoscenza in maniera olistica, potenziando le discipline riflessive, per dare una direzione di utilità sociale al sapere umano, ora invece concentrato su soluzioni tecnologiche iper-specializzate”. Nel suo libro, Renn traccia una storia della conoscenza umana in relazione “da un lato alla storia della scienza, dall’altro al centro dello studio dell’evoluzione culturale”. L’esito non è solo speculativo: guarda al passato per ristrutturare la conoscenza perché sia funzionale al futuro. Ma come affrontare le grandi questioni che ci aspettano? “Crisi climatica, energetica, nuove pandemie, dobbiamo conoscere i meccanismi con cui produciamo conoscenza per aggiustarli in modo da generare i saperi di cui abbiamo bisogno” visto che oggi necessità e conoscenza sono disallineate: “Viviamo in un paradosso. C’è una ricchezza enorme di saperi, ma non è organizzata in modo da accedere alle conoscenze che servono per affrontare le crisi che si prospettano”. E il tempo non gioca a favore del genere umano: “Se non riusciamo a svilupparle in tempo, non riusciremo a salvare le condizioni di vita a cui siamo abituati. Occorre un forte sviluppo di integrazione tra scienze naturali e sociali e della cultura umanistica, bussole per capire che direzione prendere. Ma questa integrazione non è considerata prioritaria nel nostro sistema accademico ed economico”. Insomma, “c’è bisogno di una nuova ‘economia del sapere’, che ci permetta di concentrarci su quello di cui c’è bisogno per affrontare le sfide globali. Da storico della scienza ritengo che la mia disciplina possa giocare un ruolo importante in questa integrazione di saperi diversi. Non nello studio dello sviluppo delle varie branche scientifiche, ma nell’analisi dello sviluppo della conoscenza: capire come pensano gli scienziati e come pensa la gente e che ponti bisogna costruire tra diversi modi di pensare”. Per questo, i saperi devono essere accessibili al vasto pubblico, “non possiamo delegarli a un’élite. Se vogliamo continuare a vivere in una società democratica c’è bisogno di un sapere condiviso. Se in passato fossimo stati più coscienti del pericolo posto dalle energie fossili e dell’importanza dell’energia sostenibile, ora non avremmo il problema della dipendenza energetica da una nazione in guerra. L’accessibilità dei saperi – in senso tecnico e in senso di capacità di comprensione – aiuta l’orientamento della società. Va regolato l’uso di Internet: è una struttura con grande potenzialità di rappresentare la conoscenza umana ma al momento non è ottimizzata, segue soltanto i valori del mercato”. Da dove cominciare per instaurare una nuova economia del sapere? “Oltre a implicare una ristrutturazione delle priorità di ricerca in ambito accademico, coinvolge “scuola e impegno di divulgazione da parte di coloro che producono la conoscenza. Anche dal giornalismo”. Siamo stati “troppo abituati a compartimentalizzare tutto: in discipline, in Nord e Sud del mondo, ora capiamo, anche grazie alla pandemia, che siamo in un unico pianeta”. La sfida è integrare le capacità della religione con le conoscenze scientifiche: “La verità scientifica è fluida, in sviluppo. Questo pone difficoltà comunicative che le religioni non hanno, partendo da verità fisse”.

