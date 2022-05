Renzi il mostro … di Sergio Pizzolante

Come si è fatto. Come funziona la regola del tre.

Il libro di Renzi racconta come si fa.

Possono far cadere ministri, governi, presidenti del consiglio. Rendendoli mostruosi. Anche.

Come dice Palamara.

È tutto vero, è tutto, effettivamente, mostruoso, scandaloso. Ma non mi sono scandalizzato.

Gli atti di accusa dei giudici terzi, della Cassazione, verso l’opera dei Pm, sono trafiletti di giornale in decima pagina. Talk muti sono.

Ed ecco il mostro. I mostri. La politica viene dichiarata attività illegale. Tutti coloro che collaborano col mostro entrano in una sfera di illegalità.

La democrazia ha bisogno di poteri in equilibrio. Se un potere, spesso con mezzi illegali o irregolari, annienta un altro potere, la democrazia non c’è. È apparente.

Può esserci democrazia, in un Paese, quando succede questo?

Ma perché non sono scandalizzato?

Perché lo so da trenta anni.

Perché non ho aspettato che succedesse a me per vedere ciò che succede. Da Tangentopoli.