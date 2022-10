Renzi punge Pd e 5S: “Paura della commissione d’inchiesta sul Covid?”

Condividi l'articolo

La trasparenza e la verità dovrebbero essere i pilastri dell’azione politica, specialmente nella gestione di momenti delicati per il Paese. La commissione d’inchiesta sugli acquisti e gli interventi nel corso dell’emergenza Coronavirus va proprio in questa direzione: fare chiarezza su quanto accaduto nel pieno dell’ondata Covid-19. Un’idea promossa da sempre da Matteo Renzi e portata avanti dal centrodestra. Proprio l’ex sindaco di Firenze ha lanciato una stoccata implicita alle attuali due opposizioni, senza citarle direttamente. Ma il messaggio è chiarissimo.

La stoccata di Renzi

Il leader di Italia Viva nella sua Enews ha trattato anche il tema della commissione d’inchiesta sul Coronavirus. In questi giorni a sinistra hanno molto ricamato sull’opportunismo del Terzo Polo per accaparrarsene la guida, ma è stato lo stesso Renzi a smentire la volontà di ottenere la presidenza della commissione in questione. “ Anche perché ci sembra più giusto che alla presidenza vada chi era all’opposizione la scorsa legislatura “, ha spiegato.

Una precisazione che però, subito dopo, ha aperto la strada a una forte stoccata. Nel mirino sono finiti “ tanti colleghi degli altri partiti ” e il riferimento potrebbe essere a Partito democratico (che più di tutti ha difeso l’operato di Roberto Speranza) e Movimento 5 Stelle (che esprimeva il primo ministro). “ Perché sono così preoccupati? “, si è chiesto Renzi. Che in conclusione ha sottolineato il ruolo importante per scavare nel passato e mettere in luce tutto ciò che deve essere vangato: “ È giusto fare chiarezza su ciò che accadeva mentre morivano decine di migliaia di nostri connazionali. O no? “.

La commissione d’inchiesta sul Covid

Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera ha sottolineato la necessità di portare a galla i dettagli della gestione della crisi pandemica: “ Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori “. Ieri il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha posto l’accento sull’importanza di fare chiarezza “ su quanto successo dal punto divista amministrativo “.

Andare a vedere, ad esempio, cosa è stato fatto sugli acquisti. Ma non solo. Scovare gli errori e capire cosa non ha funzionato. L’ex presidente Giuseppe Conte e l’ex ministro Roberto Speranza sono chiamati a rispondere a sette domande ben precise: dal piano pandemico nazionale alla task-force, passando per la natura dei rapporti tra le autorità competenti dello Stato italiano, l’Oms e gli altri soggetti terzi. Una serie di lati da rendere meno oscuri e più limpidi. D’altronde la trasparenza non dovrebbe difettare ad alcun partito. E dunque ci si aspetta che nessuno, in teoria, ponga un freno alla commissione d’inchiesta.

