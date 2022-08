Renzi rilancia il Terzo Polo: “Opportunità straordinaria”

Condividi l'articolo

A poche dall’ufficialità dello strappo di Carlo Calenda da Enrico Letta, Matteo Renzi che attendeva alla finestra questo momento non ha perso tempo e da Twitter, che sembra aver ormai sostituito le veline e le note stampa, dichiara: “ tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria “. Il leader di Italia viva gongola davanti alla possibilità di formare concretamente quel terzo polo che fino a poche ore fa sembrava ormai utopico nella misura da lui desiderata.

Intervistato da Lucia Annunziata, infatti, Carlo Calenda non ha chiuso all’opportunità di un’alleanza con Italia viva, anzi. Il leader di Azione ha confermato che lui e Renzi si sentiranno nei prossimi giorni. Solo poche ore prima della rottura, per altro, forse annusando aria di rottura, Matteo Renzi in merito al possibile dietrofront di Calenda e a un’alleanza con lui dichiarava: “ Non c’è ombra di dubbio, ma sono 20 giorni che si discute di questa cosa. Noi stiamo costruendo il terzo polo e chi vuole darci una mano è il benvenuto, ma è indecente vedere quello che sta accadendo in queste ore mentre l’Italia vive una situazione di difficoltà “.

Lo stesso Calenda, a Lucia Annunziata, ha detto che al momento tra i due non ci sono stati contatti concreti ma lo sentirà nei prossimi giorni: “ Renzi non l’ho sentito, ma gli dirò che come non si fa la politica destra contro sinistra non si fa nemmeno contro chiunque. Bisogna spiegare agli italiani come governare “. E sulla possibilità di una convergenza di strade, ha chiosato: “ Lo vedremo. Negli ultimi due giorni ho ricevuto dai renziani contumelie, qualsiasi scelta non coincida con quella di Renzi per loro è una scelta da traditore della patria “.

Sulla possibilità di un “fidanzamento” tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, chi sembra non nutrire dubbi è Giorgia Meloni: “ Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi “. Con una battuta, la leader di Fratelli d’Italia fotografa l’attuale situazione politica paradossale nel centrosinistra a meno di 50 giorni dal voto: “ Letta mollato sull’altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra 7 giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze. Nel frattempo, nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita “.

