Resistenza: festa per i 100 anni della staffetta ‘Susanna’

(ANSA) – BOLOGNA, 19 FEB – Nel giorno del suo centesimo

compleanno, una festa a sorpresa in onore di Amadea Orsi,

staffetta partigiana con il nome di ‘Susanna’ nel battaglione

Gadani della 2/a brigata Paolo Garibaldi. Un’occasione per

celebrare l’impegno democratico e antifascista di tutta una vita

e ricordare l’importanza del fare memoria.

E’ successo a Mascarino di Castello D’Argile (Bologna) per

iniziativa del Comune, alla quale ha partecipato anche il

presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Una festa che ha

visto riunirsi nel locale Centro feste assieme alla famiglia e

agli amici più stretti, anche le Istituzioni e l’Anpi locale e

durante la quale è stata consegnata ad Amadea Orsi, per tutti ‘Dea’, una targa.

“Tanti auguri Amadea e soprattutto grazie. Un grazie enorme

anche a nome di tutta la comunità emiliano-romagnola, che deve

al coraggio e al sacrifico, spesso anche della vita, di tante

donne e uomini, allora giovanissimi, la grande conquista della

democrazia”, ha detto Bonaccini. (ANSA).



