BOLOGNA. TENTA IL FURTO DI UNA BICI ELETTRICA SOTTO LE TORRI: 43ENNE BRASILIANO DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Bologna, 2 giugno 2022: E' stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna un 43enne brasiliano accusato del reato di tentato furto aggravato. E' successo intorno alle ore 21:15 di ieri, quando un turista che stava passeggiando in Piazza di Porta Ravegnana si è accorto di un individuo che stava forzando la catena di protezione di una bicicletta elettrica che era stata assicurata a una rastrelliera. Senza farsi notare ha prontamente telefonato ai Carabinieri che giunti immediatamente sul posto hanno sorpreso lo straniero ancora intento a tagliare la catena. Il brasiliano, noto ai Carabinieri per i suoi precedenti, è stato identificato e denunciato in stato di libertà. Rintracciata dai Carabinieri, la proprietaria della bicicletta elettrica ha verificato che il lucchetto di protezione era stato danneggiato, ma ancora in grado di proteggere dai malintenzionati la sua bicicletta elettrica, da poco acquistata per la somma di 1.200 euro.