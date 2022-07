VIOLA IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E FINISCE IN MANETTE GRAZIE AL BRACCIALETTO “ANTI-STALKING”: 45ENNE TUNISINO ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Castenaso (BO), 22 luglio 2022: I Carabinieri della Stazione di Castenaso, coadiuvati dall’Arma di San Lazzaro di Savena (BO), hanno arrestato un 45enne tunisino per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. E’ successo nella notte del 21 luglio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto l’allarme di un braccialetto “Anti-Stalking” indossato da un 45enne tunisino che di recente era stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nell’ambito di un procedimento penale per atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagna residente a Castenaso. Appresa la notizia che il dispositivo indossato dall’uomo aveva allertato i colleghi del 112 di Bologna, i Carabinieri della Stazione di Castenaso si sono recati velocemente presso la casa della donna e quando sono arrivati, hanno trovato il 45enne tunisino sulla pubblica via, davanti all’abitazione dell’ex compagna. A seguito dell’inosservanza accertata, il 45enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri. All. Foto d’archivio CC Bologna. Comando Provinciale Carabinieri Bologna Via dei Bersaglieri nr. 3 – 40125 BO Tel. 0512007513