Alice nel Labirinto di Canapa sulla clima di Riccione

Per informazioni, si può contattare lo staff presso il locale in viale Ceccarini 130 o sui canali social di CanapaHouse Riccione. Per le prenotazioni, telefonare al numero 3394106087 dal lunedì al sabato.

Tutto è pronto per il primo evento estivo di “Alice nel Labirinto di Canapa”, l’iniziativa ideata da CanapaHouse Riccione per allietare tutte le domeniche dal 31 luglio al 4 settembre, per far vivere a tutti una serata speciale dedicata al benessere sulla collina di Riccione, ai piedi del Castello degli Agolanti, dove l’azienda agricola ha sviluppato da diversi anni la propria coltivazione di canapa sativa. In questa suggestiva location, a due passi dal centro ma dall’ambientazione rurale, verranno allestiti sia i punti ristoro con degustazione di prodotti agro-food, hamburger di manzo con pane alla canapa prodotta dall’azienda riccionese, birra e prosecco alla canapa, sia delle graziose mini-balle di fieno per cenare in stile country (chi vuole può portare dei teli per rendere la permanenza ancora più confortevole). Presente per tutta la serata anche il dj set per l’intrattenimento musicale, a cui ogni domenica sera verrà abbinato un concerto live: si parte il 31 luglio con i The Gangstar-Real Quentin Tarantino tribute, con un genere blues, funky, disco e indian.