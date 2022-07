CORIANO SEMPRE AL TAVOLO TURISTICO TERRITORIALE

Cambia il sindaco ma resta la partecipazione al progetto turistico.

Coriano al primo posto, la città rurale dalle importanti eccellenze gastronomiche e paesaggistiche continua la sua collaborazione con il Titano.

Oggi per essere più competitivi come territorio l’unica strada è fare rete e questo, sin dall’inizio, è stato il mantra del Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Amati Pedini.

Obiettivo raggiunto, il TTT ovvero il Tavolo Turistico Territoriale con il terzo incontro annuale ha ribadito la sua importanza e lo spessore di quanto fin qui adottato, la presenza del Ministro al Turismo Garavaglia conferma l’impegno del Governo Italiano per il progetto e ne sottolinea la qualità stessa.

A rappresentare oggi la Città di Coriano il Sindaco Gianluca Ugolini accompagnato dall’Assessore al Turismo Anna Pazzaglia.

Coriano 29 luglio 2022