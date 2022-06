CALCI E PUGNI ALLA CONVIVENTE: 40ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Condividi l'articolo

Bologna, 31 maggio 2022: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 40enne italiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo alle ore 15:30 a Bologna in zona Lame, quando i Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione dei vicini di casa di una donna in pericolo perché il suo compagno la stava violentemente picchiando alla presenza dei tre figli (il più grande dei quali ha 7 anni). All’arrivo dei Carabinieri, l’aggressore, 40enne italiano, in stato di agitazione, è stato dapprima tranquillizzato e successivamente arrestato. La donna, italiana 30enne, presentava numerose ecchimosi su tutto il corpo ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, prima di essere trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Ai Carabinieri ha riferito di essere vittima di maltrattamenti da 12 anni, data in cui ha avuto inizio la sua convivenza con il compagno, subito però, caratterizzata da minacce, insulti e varie aggressioni. Violenza che seguiva sempre a liti per motivi banali. Dopo l’ennesimo ultimo episodio, sebbene non avesse mai presentato nessuna denuncia prima, la donna riferiva di essere seriamente preoccupata per l’incolumità sua e dei bambini. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna il 40enne è stato tradotto in carcere. Comando Provinciale Carabinieri Bologna