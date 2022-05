Revenge porn e violenza sessuale, arrestati due fratelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 09 MAG – Revenge porn, violenza sessuale,

detenzione di materiale pedopornografico, diffusione di immagini

e filmati a contenuto sessualmente esplicito e violenza privata

sono le ipotesi di reato per le quali due fratelli, di 19 e 25

anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona, in

esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

emessa dal gip. Le indagini, condotte dai militari con il

coordinamento della Procura della Repubblica di Ancona hanno

riguardato una serie di vessazioni subite da una ragazza,

cominciate nel 2020, quando uno dei fratelli, originari del

Bangladesh, titolare di un negozio di telefonia, è entrato in

possesso del cellulare della giovane, dove ha trovato, per la

sua attività lavorativa, un video intimo con l’ex fidanzato. Da

lì sono cominciati ricatti, minacce e violenze sessuali: l’uomo

ha anche realizzato altri video espliciti e quando ha tentato di

opporsi, li ha diffusi tra conoscenti e anche mostrati ai

genitori della ragazza. Durante le indagini i militari hanno

rinvenuto anche del materiale pedopornografico e individuato

altre situazioni da approfondire. I due fratelli sono entrambi

rinchiusi nel carcere di Montacuto e sono sottoposti all’ulteriore divieto di incontrarsi e comunicare. (ANSA).



