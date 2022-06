Rezza: “alta circolazione del virus, mascherine negli assembramenti”

Condividi l'articolo

“Considerato che la velocità di circolazione virale è ancora relativamente elevata, anche laddove non è obbligatorio è bene sempre considerare l’uso di mascherine, soprattutto in presenza di forti aggregazioni, ed è raccomandata la somministrazione della quarta dose alle persone più anziane e fragili”.

Così il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull’andamento del Covid in Italia.

Anche questa settimana, ha sottolineato Rezza, “tende ad aumentare sia pure lievemente il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese, e il tasso di incidenza si fissa a 310 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt è in lieve ripresa fissandosi a 0,83 ma per fortuna ben al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 6,7% e all’1,9%, quindi stabile rispetto alla scorsa settimana e non c’è una tendenza alla congestione delle strutture ospedaliere”.

