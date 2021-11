Rfi: ok aggiornamento contratto, altri 31,7 mld investimenti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Il Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)

hanno sottoscritto oggi l’aggiornamento 2020-2021 del Contratto

di Programma 2017-2021, parte Investimenti che prevede

l’assegnazione di ulteriori risorse per circa 31,7 miliardi di

euro. Con questa firma “si passa alla fase operativa di

allocazione di risorse ingenti per realizzare le opere

pianificate in coerenza con gli obiettivi del Pnrr – sottolinea

il ministro Enrico Giovannini -. Si tratta di un grande

risultato, frutto di un’azione condivisa di accelerazione e

semplificazione delle procedure per rispettare i tempi”. (ANSA).



