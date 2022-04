Riaperto a Parma l’Archivio della Congregazione della Carità

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 APR – Inaugurato a Parma, dopo un

intervento di riordino ed inventariazione, l’archivio

dell’antica Congregazione della Carità di San Filippo Neri,

costituito da oltre 500 metri lineari di materiale, che conserva

documenti dal XV secolo, con antecedenti del XIII secolo, fino

al XXI secolo. L’archivio sarà disponibile anche in rete

all’interno del Sistema Informativo Unificato per le

Soprintendenze Archivistiche.

Creata all’inizio del XVI secolo con il fine di assistere,

materialmente e spiritualmente, i bisognosi, la Congregazione si

è adoperata nei secoli, oltre che per agli ammalati anche per i

carcerati, le prostitute, gli anziani, le zitelle bisognose

della dote, le famiglie cadute in disgrazia. L’ente era gestito

da laici ed ecclesiastici e annoverava numerose famiglie

notabili di Parma.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri il sindaco

di Parma, Federico Pizzarotti; l’assessore regionale alla

Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, il presidente del Gruppo

Chiesi Farmaceutici, Alberto Chiesi – sponsor dell’operazione –

e la dirigente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica

dell’Emilia-Romagna, Paola De Montis. (ANSA).



