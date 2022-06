Riaperto traffico su carreggiata nord A1 dopo incidente

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 17 GIU – E’ stato riaperto poco dopo le ore

19.30 di venerdì il tratto compreso tra Fabro e Chiusi, in

direzione Firenze sull’autostrada del Sole che era stato chiuso

a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del chilometro

414. Lo ha reso noto Autostrade per l’Italia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una task force

della Direzione di tronco di Firenze con 19 mezzi.

Nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie

disponibili. Vengono comunque segnalati 15 chilometri di coda in

diminuzione in direzione Roma.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti diretti verso Firenze

Autostrade consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo

Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana.

Per quelli diretti verso Roma, l’indicazione è uscire a

Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per

rientrare in A1 ad Orte. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte