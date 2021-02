Riaperture ristoranti. Morrone (Lega): Cts dà il via libera, ora si proceda prioritariamente alla riapertura in sicurezza

“Dopo la lettera della Regione Lombardia dove si chiede di riaprire i ristoranti anche di sera e le sollecitazioni delle associazioni di categoria, il Cts dà il via libera. Ora ci auguriamo che il Governo uscente non perda altro tempo. Da parte nostra chiediamo che, sulla scia della riapertura dei ristoranti, si proceda prioritariamente alla riapertura in sicurezza anche di palestre, cinema, teatri e di qualunque attività che possa ripartire con le prescritte garanzie sanitarie”.

Così in un post Facebook, il deputato delle Lega e Segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone.

Lega Romagna