331/6432314 o ancora scrivendo a Anche se per adesso ancora su prenotazione, a partire dal prossimo lunedì 22 giugno riapre al pubblico l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’accesso sarà consentito solo su appuntamento ogni mattina, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13, telefonato al numero 0541/704704, oppure tramite messaggi Whatsapp al numeroo ancora scrivendo a urp@comune.rimini.it

Le attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che in realtà è rimasta interrotta solo dal punto di vista del contatto personale, nel periodo dell’emergenza sanitaria non si è mai fermata, anzi si è amplificata in quanto sono state sempre garantite tutte le informazioni che giungevano dai vari canali di comunicazione che in questo periodo sono state davvero tante. Tramite questi l’ufficio, soprattutto nel periodo di lockdown, ha continuato a garantire tutti i servizi d’informazione, di ascolto per i reclami e di accesso agli atti. Da lunedì sarà possibile, in presenza allo sportello effettuare il riconoscimento per l’attivazione dello SPID, un servizio che in realtà non si è mai fermato in quanto il riconoscimento ‘de visu’ è stato comunque garantito tramite il vetro della porta d’ingresso e la verifica della carta d’identità per consentire, e promuovere l’uso da casa dei tanti servizi abbinati a questo importante ‘Sistema Pubblico di Identità Digitale’ che permette ai cittadini e ai soggetti privati, di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni con un’unica Identità Digitale.

Gli altri servizi che ripartono sono: la distribuzione della modulistica relativa ai servizi; il materiale informativo e tursitico; la distribuzione dei prodotti larvicidi per le zanzare; il riconoscimento SPID e il rilascio della Younger card; oltre a prenotarsi per usufruire della preziosa consulenza dei notai con il servizio “il notai risponde” che riprende, sempre, su appuntamento, ufficialmente il pomeriggio di martedì 23.

Ricordiamo che :

Per l’attivazione dello spid all’URP si deve effettuare la registrazione sul sito https://id.lepida.it e attendere la mail di conferma per richiedere l’appuntamento;

e attendere la mail di conferma per richiedere l’appuntamento; Per le segnalazioni il cittadino può utilizzare diversi canali: telefono, e-mail ( urp.segnalazioni@comune.rimini.it ), whatsapp (331/6432314), Piattaforma Rilfedeur , App Rilfedeur scaricabile da Android e IOS

), whatsapp (331/6432314), , App scaricabile da Android e IOS – La Youngercard viene rilascita su appuntamento previa iscrizione e richiesta della tessera sul sito ;

Rimane ancora sospeso il servizio ‘Pane e Internet’ legato allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, che però resta attivo on line attraverso il sito della Regione con corsi ed eventi di cultura digitale.

