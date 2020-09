Riapre Ca’ Foscari Venezia

(ANSA) – VENEZIA, 07 SET – Prima in Veneto, l’Università

Ca’Foscari di Venezia ha aperto stamane i battenti dando il via

alle lezioni, per il momento, dell’area linguistica.

Gli studenti – circa 2.500 quelli accreditati – si sono

iscritti alle lezioni in presenza, gli altri seguiranno da

remoto. Per farlo Ca’Foscari ha investito – fanno sapere dal

rettorato – in tecnologia per permettere agli studenti di

seguire da casa le lezioni con telecamere sul docente e sulle

lavagne per le slide, microfoni e collegamenti, in moda da

garantire una ‘regia’ completa delle singole lezioni.

Stamattina in cattedra sono saliti 83 docenti mentre saranno,

in settimana, 12mila gli studenti, che con l’apposita App, si

sono prenotati e saranno presenti. Dal 14 settembre l’offerta

sarà maggiormente allargata anche in base agli esiti dei primi

giorni di docenza. In presenza sono previsti a regime 238

docenti in cattedra per 400 lezioni. (ANSA).



