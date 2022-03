Riapre il Teatro di Villa Aldrovandi-Mazzacorati a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 21 MAR – Il Teatro di Villa

Aldrovandi-Mazzacorati di Bologna, considerato il più pregevole

e ben conservato esempio di teatro privato in Villa

settecentesca dell’Emilia-Romagna, riapre al pubblico da aprile

con un programma di visite guidate, spettacoli teatrali e

concerti. In carico al Comune di Bologna, ma di proprietà della

Regione, il teatro è stato affidato in gestione per i prossimi

quattro anni all’associazione ‘Succede solo a Bologna’ la quale

si avvarrà della collaborazione di Fantateatro, Fraternal

Compagnia e TeatrOPERAndo al fine di avere un’offerta quanto più

possibile ampia.

Eretto nel 1763 per celebrare le nozze tra Gianfrancesco

Aldrovandi Marescotti e Lucrezia Fontanelli e inaugurato nel

settembre successivo con la tragedia di Voltaire “Alzira”, il

Teatro di via Toscana risale allo stesso periodo del Teatro

Comunale, inaugurato anch’esso nel 1763. Il teatrino (circa

cento posti) ospiterà una stagione multidisciplinare con lo

scopo di valorizzarlo e tutelarlo rendendolo un “bene comune per

tutta la città, dove si respira storia e memoria”. “Tra i primi

impegni pratici di valorizzazione – ha spiegato Fabio Mauri,

presidente di ‘Succede solo a Bologna’ – c’è quello del restauro

delle circa cento sedie del teatro”. Dotato di un’acustica da

molti considerata pregevole (in passato è stato utilizzato anche

per la registrazione di alcuni dischi classici), il teatro

dispone di un palcoscenico rialzato, di palchi e di un foyer:

tra i primi appuntamenti ospiterà un concerto per pianoforte a

sei mani (2 aprile) e un omaggio a Milva (9/4), il Festival

internazionale della Maschera (dal 27 al 29 maggio) e spettacoli

per bambini e famiglie. In autunno seguiranno altri spettacoli

dedicati all’opera (il Macbeth di Verdi e Il segreto di Susanna

di Wolf-Ferrari) e un omaggio a Farinelli, pseudonimo di Carlo

Maria Broschi, il più famoso cantante lirico castrato della

storia. (ANSA).



—

