Riapre venerdì il mercato della Piazzola a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GIU – Torna, da venerdì, il mercato della Piazzola a Bologna, uno dei simboli della città. Dopo un confronto con gli operatori il Comune ha emanato una determina con le regole per gestire la riapertura nel rispetto delle misure di contenimento del contagio del coronavirus, inserite anche nel protocollo regionale.

Gli operatori e clienti potranno accedere all’area del mercato solo se muniti di mascherina e sono previsti sette punti di accesso e uscita presidiati: cinque in Piazza Otto Agosto e due sul lato opposto di via Irnerio, per garantire accessi scaglionati.Alcune bancarelle sono state ricollocate in Piazza XX Settembre fino al 13 giugno, quando terminerà il cantiere in corso in Piazza Otto Agosto per il ripristino della pavimentazione e di impermeabilizzazione del parcheggio interrato della Piazza. In alcuni casi sono state riviste le dimensioni dei banchi per garantire i passaggi distanziati. Le operazioni di spunta per i posti eventualmente vuoti sono sospese fino alla stabilizzazione del nuovo assetto del mercato.

