Riaprono ‘bene’ terme di Bagno Vignoni

(ANSA) – ROMA, 1 GIU – Val d’Orcia, ombelico della Via Francigena e meta del turismo ‘slow’, riaprono venerdì cinque giugno le terme di Bagno Vignoni nelle piscine all’aperto dell’hotel Posta Marcucci e già ci sono prenotazioni per le camere e persone che vogliono finalmente festeggiare la fine del lockdown con un bagno sulfureo e vista sulle crete senesi. C’è un clima di “fiducia” in questa ripartenza, dice la direttrice dell’albergo Chiara Pieri, anche per il fatto “che torneranno al lavoro tutti i collaboratori del ‘Posta’, abbiamo mantenuto l’occupazione a la famiglia Costa che è proprietaria della struttura si è fatta carico di pagare gli stipendi al personale anticipando il fondo di integrazione salariale previsto per le aziende turistiche”. Se rimane confermato il ‘mood’ positivo del primo settimana di riapertura dei confini tra le regioni, il ‘Posta’ e le sue piscine “rimarranno aperte dal 2020 al 2021 continuativamente”.



