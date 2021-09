Ricatto all’ex amante per non rivelare relazione, 2 arresti

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 30 SET – Circa 60.000 euro in tre anni, per

non vedere rivelare la relazione extraconiugale che aveva avuto

con una sua ex dipendente. E’ quanto ha sborsato un imprenditore

cinquantenne dell’Imolese che nei giorni scorsi, dopo la

richiesta di altri 10.000 euro, ha deciso di rivolgersi ai

carabinieri.

Organizzata la ‘trappola’, all’ultimo passaggio di denaro

hanno assistito anche i militari che hanno arrestato in

flagranza, per il reato di estorsione, una donna di 34 anni e il

suo nuovo compagno, un 53enne, entrambi italiani già con

precedenti.

La vicenda ha avuto inizio nel 2018 quando la 34enne ha

cominciato a chiedere soldi all’ex datore di lavoro: nel 2016,

quando lei lavorava per l’imprenditore, i due avevano avuto una

breve frequentazione che la donna, in possesso di alcune ‘prove’

del tradimento, minacciava di divulgare. Tra le altre cose, per

giustificare i passaggi di denaro nelle prime fasi

dell’emergenza Covid la donna e il compagno lo avevano costretto

ad acquistare una partita di mascherine a prezzi esorbitanti.

