Riccardo Muti chiude la XXXIII edizione del Ravenna Festival

(ANSA) – RAVENNA, 20 LUG – Riccardo Muti torna al Ravenna

Festival dopo i concerti a Lourdes e Loreto de ‘Le vie

dell’Amicizia’: il 21 luglio alle 21 il Pala de André

riabbraccerà il ‘suo Maestro’ ancora una volta sul podio

dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, una sorta di rito che

negli anni si è andato sempre più consolidando. La serata, che

coincide anche con la chiusura della prima parte del Festival

(in autunno ci sarà come di consueto l’opera, quest’anno la

trilogia di Mozart e Da Ponte composta da Le nozze di Figaro,

Don Giovanni e Così fan tutte), vede il celebre direttore

impegnato in un programma dai contorni in parte inconsueti, ma

decisamente accattivante. La locandina si aprirà infatti con la

sinfonia in do maggiore ‘Roma’ di Georges Bizet, un brano di

rara esecuzione. A seguire il Poema sinfonico Op. 62 ‘Il lago

incantato’ del russo Anatolij Konstantinovic Ljadov, compositore

pressoché sconosciuto dal grande pubblico eppure riconosciuto e

stimato dai più grandi della sua epoca per l’inconfondibile vena

creativa. In chiusura di serata quel monumento alle possibilità

espressive e timbriche dell’orchestra che sono ‘Les préludes’,

il poema sinfonico per il quale Franz Liszt si ispirò all’opera

di Alphonse de Lamartine.

Un programma dunque che è una raccolta di musiche accomunate

da titoli che rimandano a qualcosa che esce dai confini della

musica stessa: un luogo geografico preciso come Roma, poi un

luogo indefinito come un lago incantato o, meglio, l’omonimo

quadro dipinto da Arseny Meshchersky che ispirò Ljadov; e ancora

i versi poetici di Lamartine, per Liszt. Opere che superano le

suggestioni originarie per articolarsi secondo logiche

squisitamente musicali e parlare appunto il linguaggio assoluto

e universale della musica. (ANSA).



