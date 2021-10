Condividi l'articolo









SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI RICCIONE

10 DENUNCE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Weekend di controlli intensi, quello trascorso dai Carabinieri della Compagnia di Riccione, impegnati su tutto il territorio in un servizio straordinario di controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del sars.cov.2 nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità in genere.

Con l’ausilio di un’unità dei Carabinieri Cinofili di Pesaro e attraverso l’attuazione di numerosi posti di controllo rinforzati, i militari – a conclusione del servizio – hanno deferito in stato di libertà 10 persone. In particolare:

· Un uomo originario di San Severo, al momento domiciliato a Riccione, alla guida di un motociclo honda sh 300, non si è fermato all’alt dei carabinieri dandosi alla fuga lungo le adiacenti vie. Postisi all’immediato inseguimento, gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare il soggetto, acclarando che lo stesso era sprovvisto della patente di guida poiché revocata. Adesso l’uomo dovrà rispondere di resistenza a P.U. e di guida senza patente;

· Un pregiudicato misanese classe ‘60, dopo essersi introdotto all’interno di una rimessa privata, si era impossessato del portafogli di un 66enne del luogo. Acquisita subito la descrizione del malvivente, il dispositivo operativo ha consentito ai carabinieri di Misano Adriatico di rintracciare tempestivamente l’uomo, bloccato poco dopo a Riccione. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’autore del reato è stato denunciato per furto;

· Una coppia originaria del milanese e residente a Misano Adriatico è stata sorpresa a rubare energia elettrica. I carabinieri, infatti, durante il controllo presso la loro abitazione, ove l’uomo risulta ristretto agli arresti domiciliari, hanno trovato un cavo abusivamente collegato alla rete condominiale;

· Un pregiudicato della provincia di Taranto, invece, è stato sorpreso a Cattolica dai carabinieri della Tenenza con indosso un coltello, subito sottoposto a sequestro;

· 5 utenti della strada sono risultati positivi alla prova dell’alcool test e pertanto sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche. Nei loro confronti, inoltre, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Nel corso della notte sono stati sottoposti a controlli anche alcuni locali della riviera ed in un locale notturno del territorio sono stati sanzionati un avventore sprovvisto di “green pass” ed il titolare dell’attività per aver omesso le richieste verifiche e per non aver fatto rispettare ulteriori disposizioni anti contagio, quali il divieto di assembramento e l’utilizzo dei D.P.I..

Ancora, sono stati segnalati al prefetto di Rimini n. 3 assuntori di stupefacenti, trovati in possesso, complessivamente, di gr. 0,2 di “cocaina” e gr. 0,4 marijuana.