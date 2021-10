Riccione. 19enne incensurato beccato con la droga pronta per lo spaccio

Condividi l'articolo









CARABINIERI : DENUNCIA A PIEDE LIBERO PER STUPEFACENTI

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Riccione, nel corso di un servizio al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno deferito in stato di libertà C.S., 19 enne residente in riviera, sorpreso con 40 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte allo spaccio. I militari hanno proseguito l’attività di indagini eseguendo una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 4 grammi di cocaina, anch’essa suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di euro 100,00, ritenuta provento dell’attività spaccio.

Il giovane, incensurato, è stato denunciato a piede libero al termine delle formalità di rito, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e verrà successivamente analizzato.