Riccione. 20enne annegato: aperto fascicolo per omicidio colposo

Aperto dalla procura un fascicolo per omicidio colposo a seguito della morte di Diongue Madiaye, il 21enne senegalese annegato giovedì nella piscina del Grand hotel di Riccione. Secondo quando emerso il giovane si sarebbe buttato per aiutare la cugina che si trovava in grave difficoltà. Disposta inoltre anche l’autopsia per capire che cosa sia esattamente successo e se la causa dell’annegamento possa essere un malore. I fatti sono avvenuti quando il servizio di salvataggio era in pausa pranzo.