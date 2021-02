Riccione. 32enne beccato con la droga dopo il coprifuoco

CONTROLLI DEI CARABINIERI DI RICCIONE

Nel corso delle attività di controllo del territorio finalizzate tra l’altro alla verifica del rispetto delle normative in vigore in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, i carabinieri della stazione di Riccione, nella decorsa notte, hanno proceduto al controllo di un soggetto mentre era alla guida della propria autovettura in viale D’annunzio.

L’uomo, B.V., pregiudicato classe ’88, originario di Cesena ma residente a Riccione, alla vista dei militari si è mostrato da subito nervoso e pertanto è stato sottoposto ad un’approfondita ispezione che ha portato al rinvenimento di circa 45 gr di hashish, costatagli il deferimento in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, lo stesso è stato sanzionato in via amministrativa per aver violato gli orari di divieto di circolazione oltre le ore 22:00, previsti dai D.P.C.M. in vigore.

I militari della Stazione di Morciano di Romagna, invece, nella mattinata di ieri hanno notificato un verbale di sanzione amministrativa nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico “Fuori Fase” di San Clemente. Il provvedimento, esclusivamente pecuniario, scaturisce dall’accertamento condotto nella giornata di domenica 14 febbraio, durante il quale i carabinieri avevano riscontrato che il locale stava proseguendo nella somministrazione al pubblico oltre l’orario consentito.

All’arrivo della pattuglia, tutti gli avventori hanno abbandonato rapidamente il locale riuscendo ad evitare la sanzione.