Riccione. Accoltellamento in disco e lancio di bottiglie nel parcheggio: giovani feriti

Pasqua e Pasquetta agitati. In una nota discoteca di Riccione un ragazzo è stato accoltellato a una natica e un altro è stato colpito da una bottiglia di vetro alla testa mentre attraversava il parcheggio del locale. Due fatti che secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Riccione non hanno alcun collegamento tra di loro. La prima aggressione è avvenuta alle prime ore del mattino, quando uno dei due giovani sarebbe stato spintonato con forza, per poi ritrovarsi, improvvisamente e inspiegabilmente, con la natica sanguinante. Qualche ora dopo, verso le 5, un altro giovane è stato vittima del lancio di alcune bottiglie di vetro da parte di un gruppetto di sconosciuti che lo ha preso di mira nel parcheggio. Un altro episodio di accoltellamento è stato segnalato in un’altra nota discoteca di Gabicce. In tutti i casi è intervenuto il 118 e i carabinieri per le indagini di rito.