Riccione. All’interno di un locale infastidisce i clienti poi aggredisce i militari intervenuti

A Riccione i carabinieri del Nor (sezione operativa) hanno proceduto nei confronti di un maggiorenne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. All’interno di un esercizio pubblico in via D’Annunzio, in evidente stato di ubriachezza, l’uomo stava infastidendo i clienti e all’arrivo dei carabinieri ha cercato di impedire la propria identificazione aggredendo e offendendo ripetutamente i militari, che dopo una lunga trattativa lo hanno ricondotto alla calma.