Aria tesa in maggioranza dove UniAmo Riccione, lista civica rappresentata in consiglio da Valentina Villa, sarebbe pronta ad abbandonare. Alla base un ordine del giorno presentato da UniAmo, assieme alle altre civiche per promuovere una regolamentazione “che garantisca ordine e decoro volti al benessere nel salotto della Perla verde”. Progetto che non sembra esser stato condiviso e che avrebbe definito uno strappo, tra giunta e la civica, anche su altri temi proposti.