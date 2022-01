Riccione. ATTENZIONE – Incidente in A14: chiusura dell’autostrada, code e disagi

Condividi l'articolo

Incidente in autostrada che ha reso necessaria la chiusura dell’A14 in direzione sud. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.00 quando, dai primi riscontri, nel tratto tra i caselli di Riccione e Cattolica il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato andando ad invadere tutte e tre le corsie di marcia bloccando di fatto il traffico verso Ancona. Il guidatore, che ha riportato serie lesioni, è stato stabilizzato dai sanitari e poi trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Nel frattempo è stato necessario chiudere l’autostrada istituendo l’uscita obbligatoria a Riccione. Al momento segnalano 2 chilometri di coda in aumento.