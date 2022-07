RICCIONE, BAGNO NELLA FONTANA BOSCO DELLA PIOGGIA. LEGA RICCIONE:“ L’AMMINISTRAZIONE INTERVENGA AL PIÙ PRESTO “

Condividi l'articolo

È accaduto anche questo a Riccione, dei ragazzi di terza generazione hanno deliberatamente fatto il bagno nella fontana Bosco della Pioggia in Piazzale Roma, con tanto di tuffi. Addirittura mettendo il video della loro bravata sui social. Lega Riccione: “ È una situazione inaccettabile che non deve passare inosservato. Chiediamo all’amministrazione di intervenire al più presto e punire i trasgressori, in maniera tale che questi gesti non vengano più ripetuti. Inoltre, il nostro patrimonio artistico deve essere assolutamente preservato.